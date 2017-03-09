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В 2016 г. скорость Интернета в Китае выросла на 135%
Новости дня

В 2016 г. скорость Интернета в Китае выросла на 135%

09.03.2017 12:00

Пекин, 9 марта /ChinaPRO.ru/ – К ноябрю 2016 г. средняя скорость Интернета (стационарный широкополосный доступ) в Китае составила 48 мегабайт. Это на 135% больше, чем в декабре 2015 г. В 100 городах страны была проложена новейшая оптоволоконная сеть, сообщило Министерство промышленности и информатизации КНР.



Китайские власти уделяют огромное внимание развитию современных технологий. В 2013 г. был опубликован проект развития широкополосного доступа в Интернет для граждан Поднебесной. В 2015 г. появилось "Руководство по продвижению программы "Интернет плюс". В соответствии с этими документами идет развитие указанной сферы.

В частности, особенно важны интернет-технологии для сельских районов страны, поскольку они способствуют повышению уровня жизни китайских крестьян. В частности, в 2015 г. компания Tencent, которая получила широкую известность благодаря приложению WeChat, запустила интернет-площадку "Вэйцунь" (WeCountry). Эта площадка дает возможность присоединившимся к ней деревням сделать процесс управления внутренними делами более удобным. На "Вэйцунь" жители деревень могут обращаться к специалистам и предприятиям за помощью в решении актуальных вопросов. Кроме того, с помощью интернет-площадки можно вести торговлю сельскохозяйственной продукцией, туристическими услугами и другой бизнес. За время работы "Вэйцунь" с момента появления на ней зарегистрировались 148 деревень.

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