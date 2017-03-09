Валютные резервы Поднебесной превысили $3 трлн

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09.03.2017 15:00

Пекин, 9 марта /ChinaPRO.ru/ – К концу февраля 2017 г. объем валютных запасов Китая превысил $3,005 трлн. Это на $6,9 млрд больше, чем в конце января текущего года. Валютные запасы страны растут впервые с июня 2016 г., сообщил Народный банк КНР.

В 2016 г. валютные резервы Поднебесной сократились в общей сложности на более чем $319,84 млрд. По итогам января 2017 г., снижение составило свыше $12,31 млрд.



В феврале текущего года запасы золота в стране увеличились до $74,38 млрд в стоимостном выражении. Месяцем ранее аналогичный показатель достигал лишь $71,29 млрд.



Ранее сообщалось, что по итогам декабря 2016 г., валютные резервы Китая сократились до $3,01 трлн. Относительно уровня ноября прошлого года за последний месяц 2016 г. объем валютных запасов Поднебесной сократился на $41 млрд.



За ноябрь прошлого года валютные резервы страны уменьшились на 2,3% и достигли минимального значения за период с 2011 г.



Тем не менее, валютные резервы страны остаются крупнейшими в мире. Китай пополняет свои резервы примерно на $620 млрд в год за счет активного торгового баланса и прямых зарубежных инвестиций.



Примечательно, что золотые запасы страны в ноябре 2016 г. сократились на 7,37% и составили в финансовом выражении $69,785 млрд.