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В 2017 г. Китай потратит более $150 млрд на армию
Новости дня

В 2017 г. Китай потратит более $150 млрд на армию

08.03.2017 04:00

Пекин, 8 марта /ChinaPRO.ru/ – В 2017 г. из госбюджета Китая планируется выделить более 1,04 трлн юаней ($150 млрд) на оборонные расходы. Это на 7% больше, чем в 2016 г., сообщило Министерство финансов КНР.



На оборонные расходы Поднебесной приходится 1,3% внутреннего валового продукта (ВВП) страны.

За прошлый год расходы на оборонные цели в Китае превысили 954,35 млрд юаней. Они выросли на 7,6%. В течение 2011-2015 гг. военные расходы страны росли в среднем на 11,5% в год.

По итогам 2016 г., оборонный бюджет КНР соответствовал 24,6% от аналогичного показателя США.

Ранее сообщалось, что с 2012 г. по 2016 г. Китай нарастил экспорт вооружений на 74% по сравнению с аналогичным показателем 2007-2011 гг. Доля страны в глобальном экспорте вооружений увеличилась с 3,8% до 6,2%. КНР вышла на третье место по данному показателю после США и России.

Поднебесная поставляет оружие в 44 государства Азии и Африки. В частности, более 60% этой продукции идет в Пакистан, Бангладеш и Мьянму. По данным Пентагона, за 2010-2014 гг. объем продажи китайского оружия по всему миру достиг $15 млрд.

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