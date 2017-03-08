Китай сократит металлургические мощности на 50 млн т

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08.03.2017 06:00

Пекин, 8 марта /ChinaPRO.ru/ – В 2017 г. производственные мощности в металлургической отрасли Китая планируется сократить на 50 млн т. В частности, до конца текущего года мощности по выплавке чугуна и стали будут полностью выведены из эксплуатации в городах Ланфан, Баодин и Чжанцзякоу на территории китайской провинции Хэбэй.

В 2017 г. в Хэбэе производственные мощности в металлургии будут сокращены на 31,86 млн т, в том числе выплавка стали – на 15,62 млн т, а чугуна – на 16,24 млн т. Кроме того, до конца текущего года в регионе снизят производство угля на 7,42 млн т, цемента – на 1,1 млн т, листового стекла – на 5 млн ящиков.



По итогам 2016 г., в провинции производство стали сократилось на 16,24 млн т, чугуна – на 17,61 млн т, цемента – на 2,86 млн т, листового стекла – на 21,89 млн ящиков, угля – на 14 млн т.



Напомним, что в настоящее время китайские власти проводят политику по сокращению избыточных мощностей в сталелитейной промышленности страны. В среднем годовая выплавка стали в КНР достигает 1,2 млрд т. К концу 2016 г. китайское правительство планировало сократить выпуск металла на 45 млн т. Таким образом власти борются с загрязнением окружающей среды.