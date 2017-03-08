Поднебесная запустит 6-8 спутников системы Beidou

08.03.2017 08:00
Пекин, 8 марта /ChinaPRO.ru/ – До конца 2017 г. Китай намерен запустить 6-8 спутников навигационной системы Beidou. При этом характеристики спутников значительно улучшатся. К 2020 г. на орбите Земли будут работать 35 спутников китайской навигационной системы.
Из указанных аппаратов пять будут геостанционарными и 30 негеостационарными. Они охватят всю территорию планеты.
Beidou является самостоятельно построенной и независимо эксплуатируемой Китаем системой глобальной спутниковой навигации, которая также совместима и может использоваться совместно с другими мировыми системами спутниковой навигации.
Создание Beidou началось в 1994 г. Как сообщалось, в настоящее время эта китайская навигационная система заняла 20% китайского рынка услуг спутниковой навигации и определения местоположения.
По итогам 2015 г., валовая продукция в этой сфере достигла 173,5 млрд юаней ($25,89 млрд). Это на 29,2% больше, чем в 2014 г.
По прогнозам, указанный сегмент рынка в ближайшие годы будет расти на 20-30% ежегодно. В июле 2015 г. был запущен в работу 18-й спутник системы Beidou.
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