В китайском Тибете открыли новый терминал аэропорта

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08.03.2017 10:00

Пекин, 8 марта /ChinaPRO.ru/ – В Тибетском автономном районе Китая открылся новый терминал аэропорта Милинь, расположенного в городе Линьчжи. Это – шестой по счету действующий терминал на территории китайского Тибета и второй по масштабу в данном регионе.

Площадь нового терминала аэропорта составляет 10 300 кв. м. Он спроектирован в расчете на то, что к 2020 г. будет обеспечивать перевозку 750 000 пассажиров и 3 000 т грузов ежегодно.



Пассажирооборот аэропорта в Линьчжи ежегодно растет. Так, в 2016 г. данный показатель достиг 390 000 человек.



Аэропорт Милинь расположен на высоте 2948 м над уровнем моря. Он начал работать в 2006 г.



Ранее сообщалось, что к 2020 г. в Китае планируется построить 74 новых гражданских аэропорта. Кроме того, в ближайшие четыре года планируется усовершенствовать шесть главных групп региональных аэропортов в северной, северо-восточной, восточной, южно-центральной, юго-западной и северо-западной частях Поднебесной. К 2020 г. общее количество аэропортов в стране превысит 260.