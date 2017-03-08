С 1 октября в Китае отменят плату за роуминг

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08.03.2017 12:00

Пекин, 8 марта /ChinaPRO.ru/ – С 1 октября 2017 г. В Китае полностью отменят плату за роуминг для мобильной связи. Министерство промышленности и информатизации КНР работает над повышением скорости работы сети и снижением тарифов на услуги в этой сфере.

По данным министерства, к концу 2016 г. в Поднебесной насчитывалось 770 млн абонентов мобильной связи 4G. Это в два раза больше, чем в 2015 г.



В настоящее время в стране идет тестирование технологии связи в формате 5G. В коммерческую эксплуатацию данный стандарт будет введен к 2020 г.



Ранее сообщалось, что в Китае 86% потребителей используют системы мобильных платежей – то есть, они оплачивают свои покупки при помощи смартфонов. По данному показателю КНР является мировым лидером.



По данным китайской Ассоциации платежей и клиринга, 60% пользователей страны оплачивают свои квитанции минимум раз в неделю через мобильные платежи, а подавляющее большинство сделок представляют собой микроплатежи.



Напомним, что к концу 2016 г. армия пользователей Интернета в Китае достигла 731 млн человек. Это сопоставимо с численностью населения всей Европы. За 2016 г. в Поднебесной стало на 42,99 млн больше интернет-пользователей, чем годом ранее. Темпы роста достигли 6,2%.



Таким образом, по итогам прошлого года, услугами Глобальной Сети пользовалось 53,2% граждан КНР. Это на 3,1% больше, чем в среднем по всему миру. Кроме того, китайский показатель на 7,6% превысил численность интернет-пользователей в Азии.