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ZTE выплатит США почти $900 млн
Новости дня

ZTE выплатит США почти $900 млн

08.03.2017 15:00

Пекин, 8 марта /ChinaPRO.ru/ – Китайская корпорация ZTE, специализирующаяся на производстве телекоммуникационного оборудования, в ходе судебного разбирательства, проходящего в американском штате Техас, признала себя виновной по трем пунктам обвинения. Компания согласилась выплатить властям США более $892 млн.



Таким образом стороны планируют урегулировать спор, связанный с поставками продукции ZTE в Иран. Американские госчиновники утверждают, что ZTE незаконно экспортировала в Иран компоненты американского происхождения и скрывала это.

По данным представителей властей США, китайская корпорация также обязалась уволить нескольких руководителей компании.

Как сообщалось, признанными лидерам Китая по производству мобильных телефонов с наибольшим количеством патентов являются Huawei и ZTE. В частности, за прошлый год Huawei инвестировала $9,2 млрд в научные исследования и разработки новых технологий для своей продукции.

Не так давно китайская корпорация ZTE выкупила 48,04% акций турецкой компании NETAS. На эти цели инвестор из КНР потратил $101,39 млн. Таким образом после полного завершении сделки ZTE станет крупнейшим акционером турецкой компании.

Как ожидается, с помощью вложений китайской стороны NETAS получит большую научно-технологическую поддержку, сможет предоставлять более качественные услуги клиентам и расширит свою потребительскую базу.

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