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Уровень долговой нагрузки Китая составляет 36,7% ВВП
Новости дня

Уровень долговой нагрузки Китая составляет 36,7% ВВП

10.03.2017 04:00

Пекин, 10 марта /ChinaPRO.ru/ – К концу 2016 г. общий остаток долгов центрального и местных правительств Китая достиг 27,33 трлн юаней ($3,96 трлн). Этот объем соответствует 36,7% от внутреннего валового продукта (ВВП) страны. Таковы данные Министерства финансов КНР.



Такая долговая нагрузка считается относительно низкой. По данным китайского Минфина, долговые риски правительства Поднебесной находятся под контролем.

Ранее сообщалось, что к концу 2015 г. правительственный долг КНР достиг 26,66 трлн юаней (около $4 трлн). Это составляет 39,4% внутреннего валового продукта (ВВП) страны. В сумме с задолженностями местных властей данный показатель вышел на уровень 41,5% ВВП Китая.

Тем не менее, показатель держится ниже предельного уровня в 60% от ВВП, который установлен в Европейском Союзе, а также ниже аналогичных показателей в крупных развитых и развивающихся экономиках. Пока КНР по объему госдолга занимает средние позиции среди крупнейших экономик мира.

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