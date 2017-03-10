Шанхай привлекает зарубежные инвестиции в высокие технологии

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10.03.2017 06:00

Пекин, 10 марта /ChinaPRO.ru/ – Шанхайские власти намерены активно привлекать зарубежные инвестиции в обрабатывающую промышленность города, особенно – в сферу высоких и экологичных технологий.

В частности, городская администрация снимет ряд ограничений на доступ иностранного капитала на рынок новых отраслей. Предприятиям с участием зарубежных инвестиций разрешат участвовать в правительственных научно-технических программах.



Кроме того, будут смягчены правила привлечения иностранных специалистов. В Шанхае уже отменили 60-летний возрастной предел для высококвалифицированных зарубежных специалистов, которые подают документы на вид на жительство сроком на пять лет.



Как заявляют городские власти, по итогам 2016-2020 гг., доля обрабатывающей промышленности в общем объеме внутреннего валового продукта Шанхая будет сохраняться на уровне 25% и выше.



В 2016 г. прибыль предприятий с участием иностранного капитала в Шанхае выросла на 16% в годовом сопоставлении.



Напомним, что в прошлом году внешняя торговля Шанхая выросла на 1,5% относительно уровня 2015 г. и составила 6,9 трлн юаней ($1,01 трлн). На внешнюю торговлю мегаполиса приходится 28,3% от внешнеторгового оборота Китая за 2016 г. Так, за прошлый год шанхайский экспорт увеличился на 0,3% в годовом сопоставлении и составил 4,1 трлн юаней, а импорт вырос на 3,3% – до 2,8 трлн юаней.