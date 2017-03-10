В феврале индекс потребительских цен Китая вырос на 0,8%

Новости дня

10.03.2017 08:00

Пекин, 10 марта /ChinaPRO.ru/ – В феврале 2017 г. индекс потребительских цен (CPI) в Китае – основной показатель инфляции – вырос на 0,8% относительно аналогичного показателя февраля 2016 г. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Темпы роста индекса держались на уровне 1,7%, а в январе текущего года они достигали 2,5%.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., CPI в Поднебесной вырос на 2% в годовом сопоставлении. В 2015 г. рост составлял 1,4%. В декабре прошлого года китайский CPI увеличился на 2,1% относительно уровня декабря предыдущего года.



Реальный рост потребительских цен в 2016 г. оказался в пределах 3%, целевого показателя, намеченного китайским правительством.



Замедление повышения CPI в декабре прошлого года было обусловлено, в частности, слабым приростом цен на овощи и фрукты.



На подорожание продуктов приходится одна треть при вычислении CPI. В ноябре 2016 г. китайский индекс потребительских цен вырос на 2,3% относительно уровня ноября 2015 г. В частности, продукты питания, табачные и алкогольные изделия подорожали на 3,2%. Вклад этой группы товаров в прирост CPI составил 0,96%. Свежие овощи выросли в цене на 15,8%, аквапродукция – на 5%, а мясо – 4,3%.



Свежие фрукты стали дороже на 2,8%, крупы и мучные изделия – на 0,7%. При этом яйца подешевели на 2,2%.