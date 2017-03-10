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К 2020 г. 90% населения Китая получит пенсионное страхование
Новости дня

К 2020 г. 90% населения Китая получит пенсионное страхование

10.03.2017 12:00

Пекин, 10 марта /ChinaPRO.ru/ – К 2020 г. 90% городского и сельского населения Китая будет обеспечено пенсионным страхованием. А базовым медицинским страхованием планируется охватить более 95% населения.



В КНР насчитывается 220 млн человек в возрасте за 60 лет. На этих людей приходится уже 16% населения страны.

С конца 2016 г. первоначальные инвестиции в фонды пенсионного страхования семи китайских провинций составили 360 млрд юаней ($52 млрд).

В Поднебесной пенсионные средства хранятся на банковских счетах или вкладываются в приобретение казначейских векселей. Доходность по этим бумагам составляет 2-3% ежегодно.

Поэтому сейчас перед властями стоит задача увеличить доходность пенсионных средств, поскольку 2-3% не защищают деньги от инфляции. В частности, за последние десять лет Национальный совет Фонда социального обеспечения (NCSSF) смог увеличить доходность вложенных пенсионных средств до 8% годовых, используя возможности операций с другими ценными бумагами.

Правительство КНР разрешило инвестировать в ценные бумаги не более 30% средств из пенсионных фондов, чтобы избежать рисков.

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