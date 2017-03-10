Китайская компания планирует инвестиции в туризм Грузии

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10.03.2017 15:00

Пекин, 10 марта /ChinaPRO.ru/ – Китайская компания Xin Changcheng International Travel Agency Limited направила делегацию в Грузию, потому что заинтересована в инвестировании средств в развитие туризма в этой стране. С представителями китайского бизнеса встретилось руководство Партнерского фонда Грузии.

По информации Партнерского фонда, китайская компания предлагает построить в Грузии современный отель с площадкой для гольфа. Кроме того, инвесторы из Поднебесной готовы оказать содействие в открытии прямого воздушного сообщения КНР – Грузия – Европа.



Грузинская сторона предложила китайским инвесторам рассмотреть план развития курортных регионов Цхалтубо и Рачи (Западная Грузия). Стороны достигли предварительной договоренности о сотрудничестве.



Напомним, что КНР и Грузия активно развивают экономическое сотрудничество и торговлю. Главной статьей грузинского экспорта в Поднебесной стало вино. За январь-июнь 2016 г. китайские компании привезли из Грузии 1,88 млн бутылок вина по 0,75 л. Это на 148% больше, чем годом ранее. Китай вышел на третье место среди крупнейших закупщиков грузинского вина.



Кроме того, в городе Марнеули на востоке Грузии открылся демонстрационный тепличный комплекс. Китайские эксперты в области сельского хозяйства будут помогать грузинским аграриям в выращивании овощей в теплицах.



При помощи специалистов из юго-восточной китайской провинции Хунань на площади в пять гектаров в Марнеули были построены семь больших и 25 малых солнечных теплиц.