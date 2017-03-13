Индекс цен производителей в КНР вырос на 7,8%

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13.03.2017 04:00

Пекин, 13 марта /ChinaPRO.ru/ – В феврале 2017 г. индекс цен производителей (PPI), отражающий изменение оптовых цен на товары и услуги, в Китае вырос на 7,8% относительно уровня февраля 2016 г. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Темпы роста данного показателя незначительно ускорились относительно января текущего года, когда они составляли 6,9%.



В декабре прошлого года PPI достиг пятилетнего максимума. По данным Государственного статистического управления КНР, показатель вырос на 5,5% относительно уровня декабря 2015 г. Указанный индекс стал самым высоким за период с сентября 2011 г.



По итогам всего 2016 г., индекс цен производителей Китая снизился на 1,4% в годовом сопоставлении.



Как сообщалось, в феврале 2017 г. индекс потребительских цен (CPI) в Китае, основной показатель инфляции, тоже вырос – на 0,8% относительно аналогичного показателя февраля 2016 г. Темпы роста индекса держались на уровне 1,7%, а в январе текущего года они достигали 2,5%.



По итогам 2016 г., CPI в Поднебесной вырос на 2% в годовом сопоставлении. В 2015 г. рост составлял 1,4%. В декабре прошлого года китайский CPI увеличился на 2,1% относительно уровня декабря предыдущего года.