Началось строительство железной дороги Ханчжоу – Вэньчжоу

13.03.2017 06:00
Пекин, 13 марта /ChinaPRO.ru/ – К 2021 г. завершится строительство высокоскоростной железнодорожной линии между городами Ханчжоу и Вэньчжоу в восточно-китайской провинции Чжэцзян. Магистраль протяженностью 331 км стала первым проектом Государственного комитета по делам развития и реформ КНР.
Дорога строится в рамках государственно-частного партнерства. По завершении проекта время в пути между двумя городами сократится более чем вдвое – с 2,5 часа до примерно одного часа.
Кроме того, по новой железной дороге будут следовать пассажирские поезда в направлении Пекина и южно-китайской провинции Гуандун.
Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., объем капиталовложений Китая в основные фонды в железнодорожном строительстве составил 801,5 млрд юаней ($117,86 млрд). Инвестиции в железнодорожное строительство КНР на протяжении трех лет превышают 800 млрд юаней.
По данным Китайской железнодорожной корпорации, за прошлый год в Поднебесной введены в эксплуатацию железнодорожные линии протяженностью 3281 км. Кроме того, начата реализация 46 железнодорожных проектов.
К концу 2016 г. протяженность железных дорог в стране достигла 124 000 км, в том числе скоростных железнодорожных магистралей – более 22 000 км.
В 2017 г. капиталовложения в железнодорожное строительство на территории КНР составят примерно 800 млрд юаней. В текущем году будут введены в эксплуатацию железные дороги протяженностью 2100 км, а также начнется реализация 35 новых проектов.
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