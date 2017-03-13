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Новые юаневые кредиты в Китае достигли 1,17 трлн юаней
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Новые юаневые кредиты в Китае достигли 1,17 трлн юаней

13.03.2017 08:00

Пекин, 13 марта /ChinaPRO.ru/ – По итогам февраля 2017 г., объем новых юаневых кредитов в Китае вырос на 1,17 трлн юаней ($169 млрд). Это на 439,1 млрд юаней ($63,63 млрд) больше, чем в конце февраля 2016 г., сообщил Народный банк КНР.



В частности, за второй месяц текущего года объем долгосрочных и среднесрочных ипотечных кредитов увеличился на 380,4 млрд юаней, а займы нефинансовых предприятий и организаций выросли на 731,4 млрд юаней.

В феврале 2017 г. на 1,15 трлн юаней увеличился объем социального финансирования. Это на 316,6 млрд больше, чем годом ранее. При этом резервы социального финансирования составили 160,73 трлн юаней с приростом на 12,8% в годовом сопоставлении.

Ранее сообщалось, что по итогам января 2017 г., в Китае объем кредитов, выданных в национальной валюте, вырос на 2,03 трлн юаней ($298 млрд).

В начале текущего года остаток задолженности по безнадежным кредитам, выданным коммерческими банками Китая, достиг более 1,51 трлн юаней ($222 млрд). Это на 18,3 млрд юаней больше, чем к концу сентября 2015 г. К концу декабря 2016 г. коэффициент безнадежных кредитов составил 1,74%, снизившись 0,02% относительно уровня сентября прошлого года.

В 2016 г. чистая прибыль коммерческих банков Поднебесной превысила 1,64 трлн юаней. Это на 3,54% больше, чем в 2015 г.

Совокупный объем активов банковско-финансовых учреждений страны в юанях и иностранной валюте к концу прошлого года составлял 232 трлн юаней с приростом на 15,8% в годовом сопоставлении, а пассивов – 215 трлн юаней с увеличением на 16%.

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