Китайская компания впервые изготовит трамвай на водороде

Новости дня

13.03.2017 10:00

Пекин, 13 марта /ChinaPRO.ru/ – Китайская компания CRRC Qingdao Sifang заключила первый контракт на поставку трамвая, работающего на водородном топливе. Указанный производитель рельсового транспорта базируется в городе Циндао, на территории восточно-китайской провинции Шаньдун.

Восемь трамваев на водородном топливе будут работать в городе Фошань, в южно-китайской провинции Гуандун. В этом городе появится первая в Поднебесной демонстрационная линия с подобным транспортом. Общая протяженность линии составит примерно 17,4 км. Кроме того, в комплекс будут входить 20 станций.



CRRC Qingdao Sifang поставит заказчику не только трамваи, но и сигнальное оборудование, устройства для продажи и проверки билетов. Трамваи способны развивать скорость 70 км/ч, а вместимость вагонов составляет 285 человек.



Этот транспорт является экологичнм, поскольку единственным выбросом при его эксплуатации является вода.



Ранее сообщалось, что китайская корпорация CRRC поставляет свою технику в 102 страны мира. Корпорация создала заводы по производству оборудования для рельсового транспорта в США, ЮАР, Турции, Малайзии, Индии и др. CRRC также учредила 75 представительств в 26 государствах.



За первую половину 2016 г. корпорация получила новые заказы в объеме 14,88 млрд юаней ($2,23 млрд). Это на 126% больше, чем за январь-июнь 2015 г.