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В 2016 г. кассовые сборы в кинотеатрах КНР достигли $6,62 млрд
Новости дня

В 2016 г. кассовые сборы в кинотеатрах КНР достигли $6,62 млрд

13.03.2017 12:00

Пекин, 13 марта /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. кассовые сборы от проката кинофильмов в Китае превысили 45,71 млрд юаней ($6,62 млрд). Это на 3,73% больше, чем в 2015 г. Таковы данные Главного государственного управления КНР по делам печати, издательств, радиовещания, кинематографии и телевидения.



В частности, за прошлый год кассовые сборы от проката китайских кинофильмов в Поднебесной составили 26,66 млрд юаней.

Как сообщалось, к концу 2016 г. в стране насчитывалось более 40 000 киноэкранов. По данному показателю Китай занял первое место в мире. По итогам 2003-2015 гг., китайский кинорынок рос в среднем на 35% в год. За 2015 г. выручка китайских кинотеатров от продажи билетов составила 44 млрд юаней ($6,37 млрд).

По производству кинофильмов КНР вышла на третье место в мире. В 2015 г. китайские зрители увидели 686 игровых фильмов. В 2014 г. данный показатель составлял лишь 259.

По итогам 2015 г., кассовые сборы от проката анимационных фильмов китайского производства в Поднебесной превысили 2 млрд юаней ($300 млн). Это на 78,6% больше, чем в 2014 г.

За 2015 г. на экраны китайских кинотеатров вышли 57 мультфильмов, в том числе – 43 китайских картины. Объем продажи билетов достигли 4,4 млрд юаней. Он вырос на 45% в сравнении с уровнем 2014 г. В частности, "Король обезьян: Герой вернулся" поставил рекорд сборов – 950 млн юаней. Эта картина стала лидером проката в Китае.

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