Россия поставила в Хэйлунцзян более 21 млрд кВт-ч электроэнергии

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13.03.2017 15:00

Пекин, 13 марта /ChinaPRO.ru/ – За последние 25 лет Россия поставила в соседнюю китайскую провинцию Хэйлунцзян более 21 млрд кВт-ч электроэнергии. Таковы данные Хэйлунцзянской электроэнергетической компании Китайской национальной корпорации электросети State Grid.

В настоящее время между двумя странами работают четыре линии электропередачи.



В апреле 2012 г. корпорация State Grid заключила с российским акционерным обществом "Восточная энергетическая компания" соглашение о сотрудничестве. В соотетствии с документом, до 2037 г. Россия поставит в Китай 100 млрд кВт-ч электроэнергии.



Ранее сообщалось, что до 2021 г. в КНР общая установленная мощность электростанций, использующих возобновляемые источники энергии, ежегодно будет увеличиваться в среднем на 42,5 млн кВт. То есть среднегодовой прирост показателя составит примерно 50%.



К 2020 г. в Китае 27% всей электроэнергии будут вырабатывать возобновляемые источники энергии. Эта доля составляет 1,9 трлн кВт-ч. Такие целевые показатели обозначены в Программе по развитию возобновляемых источников энергии на 2016-2020 гг., опубликованной Государственным комитетом по делам развития и реформ КНР.



Благодаря выполнению этой программы через четыре года Поднебесная сможет экономить до 730 млн т угля в год.



По итогам 2015 г., возобновляемые источники энергии дают 20% всей электроэнергии КНР.