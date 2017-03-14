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В Китае растет производство велосипедов
Новости дня

В Китае растет производство велосипедов

14.03.2017 04:00

Пекин, 14 марта /ChinaPRO.ru/ – В северо-китайском городе Тяньцзинь расположена одна из крупнейших баз по производству велосипедов в КНР. В 2016 г. в этом мегаполисе выпущено более 42,25 млн велосипедов. Это на 4,83% больше, чем в 2015 г.



При этом объем экспорта велосипедов за прошлый год в Тяньцзине составил 21,26 млн единиц. Данный показатель вырос на 5,3% в годовом сопоставлении.

В настоящее время в китайских городах развивается система аренды велосипедов. Это в свою очередь стимулирует развитие велопромышленности.

В сентябре прошлого года стало известно, что крупнейшая китайская компания, предоставляющая услуги по вызову такси, Didi Chuxing заявила о планах по инвестированию в прокат велосипедов. Электронная платформа ofo, созданное для проката велосипедов в КНР, уже получила от Didi Chuxing несколько десятков миллионов долларов США.

Сервис ofo был создан в апреле 2014 г. Он использует технологии мобильного интернета для оптимизации велосипедных парков в кампусах китайских вузов.

Стартап завоевал огромную популярность по всей стране, и теперь в 20 городах Китая более 1,5 млн пользователей ежедневно арендуют 70 000 велосипедов. Каждый день на велосипедах компании совершается полмиллиона поездок.

Компания Didi Chuxing не так давно приобрела право контроля над операциями американского такси-сервиса Uber в Китае. В настоящее время она является крупнейшим провайдером услуг по вызову такси в Поднебесной. На компанию работают 15 млн водителей и владельцев автомобилей, услугами которых пользуются около 400 млн клиентов.

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