КНР – мировой лидер по регистрации торговых знаков

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14.03.2017 06:00

Пекин, 14 марта /ChinaPRO.ru/ – К настоящему времени в Китае зарегистрировано в общей сложности 12,37 млн торговых марок. Страна остается мировым лидером по данному показателю, сообщило Государственное промышленно-торговое административное управление КНР.

Поднебесная также является мировым лидером по количеству ежегодных заявок на регистрацию торговых знаков. В 2016 г. в стране было подано 3,69 млн заявок. Это на 28% больше, чем в 2015 г.



Китайские власти намерены значительно снизить сборы за регистрацию торговых знаков и ужесточить борьбу с подделкой этих марок.



Ранее сообщалось, что к концу июня 2016 г. в Китае насчитывалось более 11,22 млн действующих товарных знаков. Этот показатель составляет примерно одну треть от всего мирового объема.



Начиная с 2002 г. страна является бессменным мировым лидером по количеству заявок на регистрацию товарных знаков.



Напомним, что в 2015 г. от Китая поступила 2401 заявка на регистрацию товарных знаков по Мадридской системе. Таким образом страна вышла на седьмое место в мире.

