Пекин инвестирует в развитие транспорта $4,34 млрд

14.03.2017 08:00
Пекин, 14 марта /ChinaPRO.ru/ – В 2017 г. власти китайской столицы намерены инвестировать 30 млрд юаней ($4,34 млрд) в строительство транспортной инфраструктуры в городе, сообщил пекинский Комитет по делам транспорта.
До конца текущего года средства планируется освоить на проектах улучшения транспортных объектов, связывающих район Тунчжоу, новый административный субцентр Пекина, с центральными районами мегаполиса и другими городскими территориями.
В частности, за 2017 г. общая протяженность линий городского рельсового транспорта превысит 600 км.
По итогам 2016 г., протяженность линий рельсового транспорта в Пекине составляла 574 км. В прошлом году Пекин выделил 28,6 млрд юаней на строительство транспортной инфраструктуры.
Напомним, что в 2016 г. объем капиталовложений Китая в основные фонды в железнодорожном строительстве составил 801,5 млрд юаней ($117,86 млрд). Инвестиции в железнодорожное строительство КНР на протяжении трех лет превышают 800 млрд юаней.
В 2017 г. капиталовложения в железнодорожное строительство на территории Поднебесной составят примерно 800 млрд юаней. В текущем году будут введены в эксплуатацию железные дороги протяженностью 2100 км, а также начнется реализация 35 новых проектов.
© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.