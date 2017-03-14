Пекин инвестирует в развитие транспорта $4,34 млрд

Новости дня

14.03.2017 08:00

Пекин, 14 марта /ChinaPRO.ru/ – В 2017 г. власти китайской столицы намерены инвестировать 30 млрд юаней ($4,34 млрд) в строительство транспортной инфраструктуры в городе, сообщил пекинский Комитет по делам транспорта.

До конца текущего года средства планируется освоить на проектах улучшения транспортных объектов, связывающих район Тунчжоу, новый административный субцентр Пекина, с центральными районами мегаполиса и другими городскими территориями.



В частности, за 2017 г. общая протяженность линий городского рельсового транспорта превысит 600 км.



По итогам 2016 г., протяженность линий рельсового транспорта в Пекине составляла 574 км. В прошлом году Пекин выделил 28,6 млрд юаней на строительство транспортной инфраструктуры.



Напомним, что в 2016 г. объем капиталовложений Китая в основные фонды в железнодорожном строительстве составил 801,5 млрд юаней ($117,86 млрд). Инвестиции в железнодорожное строительство КНР на протяжении трех лет превышают 800 млрд юаней.



В 2017 г. капиталовложения в железнодорожное строительство на территории Поднебесной составят примерно 800 млрд юаней. В текущем году будут введены в эксплуатацию железные дороги протяженностью 2100 км, а также начнется реализация 35 новых проектов.