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В Китае сложилось отрицательное сальдо внешнеторгового баланса
Новости дня

В Китае сложилось отрицательное сальдо внешнеторгового баланса

14.03.2017 10:00

Пекин, 14 марта /ChinaPRO.ru/ – В феврале 2017 г. объем импорта товаров Китая вырос на 44,7% по сравнению с аналогичным показателем февраля 2016 г. Объем экспорта в феврале текущего года вырос на 4,2% в годовом сопоставлении. За второй месяц 2017 г. в КНР впервые за последние три года зафиксировано отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в размере 60,36 млрд юаней. Об этом сообщило Главное таможенное управление страны.



Среди основных причин возникновения отрицательного сальдо называются выросший внутренний спрос, праздновании китайского Нового года и повышении цен на базовые товары.

Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., объем внешней торговли товарами Китая составил 24,33 трлн юаней ($3,57 трлн). Это на 0,9% меньше, чем за 2015 г. Так в прошлом году китайский экспорт товаров снизился на 2% в годовом сопоставлении и составил 13,84 трлн юаней. В то же время импорт Поднебесной увеличился на 0,6% и достиг 10,49 трлн юаней. Положительное сальдо торгового баланса составило 3,35 трлн юаней. Это на 9,1% меньше, чем годом ранее.

В январе 2017 г. общий объем внешней торговли КНР составил 2,18 трлн юаней ($482,2 млрд). Это на 19,6% больше, чем в январе 2016 г. За первый месяц текущего года экспорт Поднебесной составил 1,27 трлн юаней с приростом на 15,9% в годовом сопоставлении. В то же время импорт достиг 911,17 млрд юаней с увеличением на 25,2%. Активное сальдо внешней торговли страны сократилось на 2,7% и составило 354,53 млрд юаней.

За январь-февраль 2017 г. объем внешней торговли Китая составил $3,89 трлн. Это на 20,6% больше, чем за январь-февраль 2016 г.

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