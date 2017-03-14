Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Компания Google хочет вернуться на китайский рынок
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Компания Google хочет вернуться на китайский рынок
Новости дня

Компания Google хочет вернуться на китайский рынок

14.03.2017 12:00

Пекин, 14 марта /ChinaPRO.ru/ – Представители компании Google ведут переговоры с властями Китая, чтобы получить разрешение вернуться на китайский рынок. Сроки возможного возвращения пока не называются.



Однако уже известно, что одним из сервисов Google, который первым может появиться в КНР, станет Google Scholar.

Как сообщалось, часть сервисов Google была заблокирована в Поднебесной в 2014 г. А в августе 2015 г. на китайской территории закрыли сайт компании Alphabet, созданной Google в рамках реструктуризации.

В настоящее время в Китае заблокированы 135 из 1000 самых популярных мировых сайтов, включая Google, YouTube, Twitter и Facebook. Власти страны призывают интернет-компании тщательно следить за качеством контента. Еще в 2009 г. в КНР началось использование мощного сетевого фильтра Great Firewall of China.

Представители китайского правительства заявляют, что не возражают против присутствия на рынке зарубежных компаний, в том числе – Google и Facebook, но требуют соблюдения законодательства Китая.

Ранее сообщалось, что к концу 2016 г. армия китайских пользователей Интернета достигла 731 млн человек. Это сопоставимо с численностью населения всей Европы. За 2016 г. в Поднебесной стало на 42,99 млн больше интернет-пользователей, чем годом ранее. Темпы роста достигли 6,2%.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Китайские инвесторы покупают норвежскую Opera за $1,2 млрд
2"Хайнаньские авиалинии" откроют авиасообщение Пекин – Калгари
3В Ганьсу построят логистический центр для грузоперевозок в ЕС
4В Китае выпускают 50% текстильной продукции мира
5К концу 2015 г. в Тяньцзине собрали 260 лайнеров А320


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.