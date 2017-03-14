Компания Google хочет вернуться на китайский рынок

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14.03.2017 12:00

Пекин, 14 марта /ChinaPRO.ru/ – Представители компании Google ведут переговоры с властями Китая, чтобы получить разрешение вернуться на китайский рынок. Сроки возможного возвращения пока не называются.

Однако уже известно, что одним из сервисов Google, который первым может появиться в КНР, станет Google Scholar.



Как сообщалось, часть сервисов Google была заблокирована в Поднебесной в 2014 г. А в августе 2015 г. на китайской территории закрыли сайт компании Alphabet, созданной Google в рамках реструктуризации.



В настоящее время в Китае заблокированы 135 из 1000 самых популярных мировых сайтов, включая Google, YouTube, Twitter и Facebook. Власти страны призывают интернет-компании тщательно следить за качеством контента. Еще в 2009 г. в КНР началось использование мощного сетевого фильтра Great Firewall of China.



Представители китайского правительства заявляют, что не возражают против присутствия на рынке зарубежных компаний, в том числе – Google и Facebook, но требуют соблюдения законодательства Китая.



Ранее сообщалось, что к концу 2016 г. армия китайских пользователей Интернета достигла 731 млн человек. Это сопоставимо с численностью населения всей Европы. За 2016 г. в Поднебесной стало на 42,99 млн больше интернет-пользователей, чем годом ранее. Темпы роста достигли 6,2%.