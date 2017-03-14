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В КНР начинается строительство завода Boeing
Новости дня

В КНР начинается строительство завода Boeing

14.03.2017 15:00

Пекин, 14 марта /ChinaPRO.ru/ – В городе Чжоушань, на территории восточно-китайской провинции Чжэцзян, до конца марта 2017 г. начнется строительство Центра финальной сборки узкофюзеляжных реактивных самолетов Boeing 737.



Это будет первый за пределами США завод Boeing. На нем будут проводить завершающие послесборочные работы, включая покраску фюзеляжей и отделку салонов самолетов Boeing 737.

Работы по реализации проекта завода ведутся в соответствии с соглашением, которое в октябре 2016 г. заключили власти провинции Чжэцзян, корпорация Boeing и Китайская корпорация коммерческой авиации.

Мощность предприятия составит сотню Boeing 737 ежегодно. На производстве будет создано 2 000 рабочих мест. Первый самолет, выпущенный китайским предприятием, заказчик получит в конце 2018 г.

Ранее сообщалось, что в ближайшие 20 лет Поднебесная станет крупнейшим рынком гражданской авиации. К 2034 г. спрос на самолеты в Китае достигнет 6020 единиц. Их суммарная стоимость составит $870 млрд. Примерно 45% спроса на новые самолеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе через 20 лет будет приходиться на китайские авиакомпании.

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