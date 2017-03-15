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С начала 2017 г. промпроизводство КНР выросло на 6,3%
Новости дня

С начала 2017 г. промпроизводство КНР выросло на 6,3%

15.03.2017 04:00

Пекин, 15 марта /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-февраля 2017 г., объем промышленного производства в Китае вырос на 6,3% относительно аналогичного показателя за январь-февраль 2016 г. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.



В декабре прошлого года рост промпроизводства в Поднебесной составлял 6% в годовом сопоставлении.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2016 г. данный показатель в стране увеличился на 6,2% относительно уровня ноября 2015 г. Основной точкой роста стали предприятия по производству электронного оборудования и автомобилей.

В октябре прошлого года общий объем промышленной прибыли Китая вырос на 9,8% относительно уровня октября 2015 г. В сентябре 2016 г. аналогичный показатель составлял 7,7%.

Среди причин роста эксперты называют увеличение доходов от продаж, повышение цен производителей, а также рост прибыли химической и угольной промышленности.

За январь-сентябрь 2016 г. объем прибыли крупных промышленных предприятий КНР превысил 4,63 трлн юаней ($691 млрд). Это на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2015 г. Крупными предприятиями в Китае считаются те, чьи годовые доходы превышают 20 млн юаней.

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