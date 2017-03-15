Объем инвестиций в основные активы Китая достиг $607 млрд

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15.03.2017 08:00

Пекин, 15 марта /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-февраля 2017 г., инвестиции в основные активы Китая достигли 4,13 трлн юаней ($607 млрд). Это на 6,8% больше, чем за январь-февраль 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.

В частности, инвестиции в основной капитал (за исключением сельского хозяйства) в Поднебесной за первые два месяца текущего года выросли на 8,9% в годовом сопоставлении.



При этом капиталовложения государственных предприятий увеличились на 14,4%, а частных – на 6,7%.



На долю частного сектора приходится около 60% от общего объема инвестиций в основные активы Китая.



Ранее сообщалось, что за 2016 г. объем инвестиций в основные фонды КНР увеличился на 8,1% относительно уровня 2015 г. Темпы роста оказались ниже, чем годом ранее.



За январь-сентябрь прошлого года был зафиксирован рост капиталовложений в основные фонды Поднебесной на уровне 8,2%. В частности, в 2016 г. инвестиции в сельском хозяйстве страны выросли на 21,1% в годовом сопоставлении, в промышленности – на 3,5%, а в сфере услуг – на 10,9%.



Напомним, что за январь-ноябрь 2016 г. объем инвестиций в основные фонды Китая составил 53,85 трлн юаней ($7,8 трлн). Это на 8,3% больше, чем за январь-ноябрь 2015 г.