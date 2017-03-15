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Крупнейшая компания экспресс-доставки КНР удвоила прибыль
Новости дня

Крупнейшая компания экспресс-доставки КНР удвоила прибыль

15.03.2017 10:00

Пекин, 15 марта /ChinaPRO.ru/ – За 2016 г. чистая прибыль одной из крупнейших китайских компаний экспресс-доставки SF Holding выросла на 112,5% относительно уровня 2015 г. По информации компании, это достижение стало результатом увеличения спроса на экспресс-доставку и роста электронной торговли.



В прошлом году чистый доход компании составил 4,18 млрд юаней ($605,4 млн), а валовой доход – 57,5 млрд юаней с приростом на 19,5%.

По данным Государственного почтового управления КНР, доля SF Express на рынке экспресс-доставки составляет 8,25%. Компания создала 14,46% совокупного дохода отрасли.

Компания SF Express основана в 1993 г. в южно-китайской провинции Гуандун. В феврале 2017 г. она разместила акции на Шэньчжэньской фондовой бирже путем обратного слияния с листинговой компанией Dingtai. После этого компания SF Express была переименована в SF Holding.

Как сообщалось, в 2016 г. объем отправлений экспресс-доставки в Поднебесной увеличился на 51,4% относительно уровня 2015 г. и превысил 31 млрд посылок. Совокупный доход предприятий этой сферы к 400 млрд юаней. Это на 43,5% больше, чем годом ранее.

В КНР насчитывается пять крупных компаний экспресс-доставки – STO Express, YTO Express, ZTO Express, Shanghai Yunda Express и SF Express. Акции всех этих фирм котируются на биржах.

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