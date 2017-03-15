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Объем продажи жилья в Китае вырос на 22,7%
Новости дня

Объем продажи жилья в Китае вырос на 22,7%

15.03.2017 12:00

Пекин, 15 марта /ChinaPRO.ru/ – За январь-февраль 2017 г. объем продажи жилой недвижимости в КНР составил в финансовом выражении 912,1 млрд юаней ($132 млрд). Это на 22,7% больше, чем за январь-февраль 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление Китая.



В декабре прошлого года темпы роста продажи жилья в Поднебесной составили 16,8%. За январь-февраль 2016 г. аналогичный показатель достигал 49,2% в годовом сопоставлении.

Совокупная площадь домов, строительство которых было начато в январе-феврале текущего года, составляет 172,4 млн кв. м. Она увеличилась на 10,4% относительно уровня января-февраля прошлого года.

Ранее сообщалось, что в январе 2017 г. площадь проданной недвижимости в Китае сократилась на 36,7% относительно уровня декабря 2016 г. В годовом сопоставлении показателей сокращение продаж достигло в среднем 27,3%.

По данным Государственного статистического управления КНР, в конце 2016 г. цены на первичном рынке недвижимости в стране замедлили рост. В октябре прошлого года стоимость нового жилья выросла в 62 из 70 крупных и средних городов Китая, в ноябре – в 55, а в декабре – только в 46.

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