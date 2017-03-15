Увеличились инвестиции в недвижимость Поднебесной

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15.03.2017 15:00

Пекин, 15 марта /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-февраля 2017 г., инвестиции в сектор недвижимости Китая достигли 986,4 млрд юаней ($145 млрд). Это на 8,9% больше по сравнению с аналогичным показателем 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.

В частности, капиталовложения в жилую недвижимость Поднебесной за первые два месяца текущего года увеличились на 9% в годовом сопоставлении. При этом общая площадь строящихся жилых помещений выросла на 14,8%.



За январь-февраль 2017 г. площадь проданной коммерческой недвижимости в стране подскочила на 25,1%, а стоимостный объем продаж – на 26%.



К концу февраля этого года общая площадь коммерческой недвижимости, ожидающей продажи в КНР, составила 705,6 млн кв. м. Это на 10,2 млн кв. м больше, чем в конце декабря 2016 г.



Ранее сообщалось, что за 2016 г. инвестиции в развитие проектов недвижимости в Китае увеличились на 6,9% по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. В прошлом году темпы роста капиталовложений в китайскую недвижимость держались на 5,9% выше, чем годом ранее.



По итогам ноября 2016 г., продажи жилой недвижимости в Китае составили 19,9 млн кв. м. Это на 4,2%% меньше, чем за ноябрь 2015 г.