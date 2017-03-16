Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / У 72% китайских компаний выросла чистая прибыль
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
У 72% китайских компаний выросла чистая прибыль
Новости дня

У 72% китайских компаний выросла чистая прибыль

16.03.2017 04:00

Пекин, 15 марта /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. у 72% китайских компаний выросла чистая прибыль. Наибольшую доходность принесли акции китайских компаний, занимающихся производством электрических транспортных средств, разработкой информационных технологий и программного обеспечения, а также добычей и обработкой цветных металлов.



Это следует из отчетов 1489 китайских листинговых компаний за прошлый год. По итогам 2016 г., доход этих компаний составил 5,82 трлн юаней ($844 млрд). Это на 18,76% больше, чем в 2015 г.

Чистая прибыль указанных компаний в прошлом году достигла 656,5 млрд юаней. Она выросла на 11,54% в годовом сопоставлении.

В начале февраля 2017 г. сообщалось, что в течение ближайшего месяца на фондовый рынок Китая поступят 10,5 млрд акции общей стоимостью 291,3 млрд юаней ($42,5 млрд). Ранее торговля этими бумагами находилась под запретом. Акции поступят на Шанхайскую и Шэньчжэньскую фондовые биржи.

Среди компаний, выставляющих на торги свои ценные бумаги, наибольший объем в 7,29 млрд акций принадлежит Шэньсийской корпорации угольной промышленности. Этот выпуск запланирован на пятницу, 3 февраля 2017 г.

Напомним, что по итогам 2016 г., ВВП Китая составил 74,41 трлн юаней ($10,83 трлн). Таким образом, китайская экономика выросла на 6,7% относительно уровня 2015 г. Этот показатель стал самым низким среди аналогичных за последние 26 лет.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1В 2015 г. китайские банки выдали $2,1 трлн жилищных кредитов
2Китайская CGN – в пятерке ведущих предприятий мира
3К 2020 г. в КНР будут утилизировать до 80% сельхозотходов
4Товарооборот Шэньси с АСЕАН вырос на 6,4%
5В Юньнани выросла торговля между жителями приграничных районов


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.