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16.03.2017 04:00

Пекин, 15 марта /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. у 72% китайских компаний выросла чистая прибыль. Наибольшую доходность принесли акции китайских компаний, занимающихся производством электрических транспортных средств, разработкой информационных технологий и программного обеспечения, а также добычей и обработкой цветных металлов.

Это следует из отчетов 1489 китайских листинговых компаний за прошлый год. По итогам 2016 г., доход этих компаний составил 5,82 трлн юаней ($844 млрд). Это на 18,76% больше, чем в 2015 г.



Чистая прибыль указанных компаний в прошлом году достигла 656,5 млрд юаней. Она выросла на 11,54% в годовом сопоставлении.



В начале февраля 2017 г. сообщалось, что в течение ближайшего месяца на фондовый рынок Китая поступят 10,5 млрд акции общей стоимостью 291,3 млрд юаней ($42,5 млрд). Ранее торговля этими бумагами находилась под запретом. Акции поступят на Шанхайскую и Шэньчжэньскую фондовые биржи.



Среди компаний, выставляющих на торги свои ценные бумаги, наибольший объем в 7,29 млрд акций принадлежит Шэньсийской корпорации угольной промышленности. Этот выпуск запланирован на пятницу, 3 февраля 2017 г.



Напомним, что по итогам 2016 г., ВВП Китая составил 74,41 трлн юаней ($10,83 трлн). Таким образом, китайская экономика выросла на 6,7% относительно уровня 2015 г. Этот показатель стал самым низким среди аналогичных за последние 26 лет.