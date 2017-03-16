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В 2016 г. в Китае насчитывалось 282 млн рабочих-мигрантов
Новости дня

В 2016 г. в Китае насчитывалось 282 млн рабочих-мигрантов

16.03.2017 06:00

Пекин, 15 марта /ChinaPRO.ru/ – К концу 2016 г. в Китае насчитывалось 282 млн рабочих-мигрантов из сельской местности. Это на 4,24 млн человек больше, чем в конце 2015 г., сообщило Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР.



В Поднебесной за прошлый года зарегистрировано 323 000 дел о нарушении закона о выплате заработной платы. В этих делах фигурировали средства в объеме 35,06 млрд юаней.

В 2016 г. в стране 58,25 млн рабочих-мигрантов получали страхование по старости, 48,59 млн чеовек – по медицинскому обеспечению, 46,59 млн человек – по безработице, 75,1 млн человек – по производственным травмам.

Всего 118 000 мигрантов сдали единый госэкзамен для поступления в вузы. Это на 47% больше, чем годом ранее.

К концу февраля 2017 г. более 1,49 млн мигрантам возвращена задолженность по зарплатам в размере 14,03 млрд юаней.

По итогам января-февраля текущего года, уровень безработицы в КНР стабильно держался на уровне около 5%.

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