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Китайские инвесторы вложат в Большой Уссурийский остров
Новости дня

Китайские инвесторы вложат в Большой Уссурийский остров

16.03.2017 10:00

Пекин, 15 марта /ChinaPRO.ru/ – На острове Большой Уссурийский, расположенном на реке Амур (Хэйлунцзян), реализуются проекты туристической инфраструктуры. Инвестиции на эти цели с китайской стороны составят не менее 7 млрд юаней ($1,02 млрд).



Проекты в основном нацелены на развитие торговых и туристических отношений с Россией.

В 2008 г. Российская Федерация и Китай урегулировали территориальную проблему, связанную с островом Большой Уссурийский. В 2012 г. построен подвесной мост на остров, к которому имеет отношение уезд Фуюань китайской провинции Хэйлунцзян.

Остров Большой Уссурийский был открыт для туризма в 2011 г. А в 2016 г. остров посещали до 5 000 туристов в день.

Ранее сообщалось, что в прошлом году туризм принес Китаю 4,69 трлн юаней. Это на 13,6% больше, чем в 2015 г. По данным Всемирной туристической организации, в прошлом году вклад туристической отрасли КНР в китайскую экономику достиг 11%.

За 2016 г. китайские граждане совершили 4,44 млрд туристических поездок внутри своей страны. Это на 11% больше, чем годом ранее. Доходы от внутреннего туризма в КНР достигли 3,9 трлн юаней ($565 млрд) с приростом на 14% в годовом сопоставлении.

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