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На борьбу с эрозией почв в Хубэе потратят $290 млрд
Новости дня

На борьбу с эрозией почв в Хубэе потратят $290 млрд

16.03.2017 12:00

Пекин, 15 марта /ChinaPRO.ru/ – До конца 2017 г. на борьбу с эрозией почвы в провинции Хубэй планируется потратить 2 млрд юаней ($290 млн), сообщило региональное Управление водных ресурсов провинции.



В Хубэе проблема эрозии почвы стоит особенно остро. Пятая часть площади провинции страдает от этого бедствия. Ежегодно в регионе разрушаются более 125 млн т почвы.

По итогам 2011-2015 гг. власти КНР потратили более 9 млрд юаней на борьбу с эрозией почвы.

Ранее сообщалось, что к 2020 г. общая площадь пахотных земель в Китае превысит 124 млн га, а общая площадь земельных участков, выделенных под строительство, будет сдержана в пределах 40,72 млн га. Эти цели обозначены в Общей программе землепользования Поднебесной на 2006-2020 гг. В документе, в частности, отмечается необходимость эффективной охраны высококачественных пахотных и лесных угодий, а также минимизации использования их под строительство.

К концу 2015 г. общая площадь пахотных земель в Китае составила 2,025 млрд му (135 млн га). Это на 990 000 му меньше, чем в 2014 г. Сокращение вызвано рядом причин: в частности, отводом земельных участков под строительство, разрушение почв из-за стихийных бедствий, реализацией экологического проекта по восстановлению лесов и др.

Так, в 2020 г. в стране посевные площади под пшеницу составят 360,3 млн му со снижением на 1,8 млн му в годовом сопоставлении. При этом объем урожая через четыре года увеличится на 1,7 млн т – до 131,91 млн т. Объем потребления пшеницы в Китае к 2020 г. достигнет 126,3 млн т.

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