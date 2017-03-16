Китайский лайнер С919 готов совершить первый полет

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16.03.2017 15:00

Пекин, 15 марта /ChinaPRO.ru/ – Первый китайский авиалайнер С919 совершит свой первый полет до конца 2017 г. Этот самолет разработан в расчете на то, что будет выпускаться в нескольких модификациях с разным количеством посадочных мест – от 158 до 168. Дальность полета самолета составит 4075 км.

Как ожидается, он составит конкуренцию обновленному Airbus 320 и новому поколению Boeing 737.

К концу 2016 г. Китайская корпорация коммерческих самолетов, которая разработала С919, получила от 21 клиента заказы на более чем 500 лайнеров. Всего же компания планирует продать 2000 лайнеров.



Ранее сообщалось, что в феврале 2015 г. Китайская корпорация коммерческих самолетов и финансовая лизинговая компания "Хуася" заключили договор о создании 20 крупных пассажирских самолетов типа С919. К тому времени на указанные лайнеры поступило 450 заказов от 18 компаний. Первый полет китайского самолета С919 намечен на конец 2015 г. Пассажирский узкофюзеляжный лайнер вместимостью более 150 пассажиров рассчитан на авиаперелеты средней и большой дальности.



Напомним, что в ближайшие 20 лет Китаю потребуется 5300 самолетов гражданской авиации. Их общая стоимость составит 4 трлн юаней ($647 млрд). К 2032 г. КНР будет обслуживать 16% от общего объема пассажирских перевозок в мире. К этому времени в гражданском авиапарке страны будет насчитываться 6494 самолетов. В 2013 г. страна заняла второе место в мире по совокупному обороту гражданского воздушного транспорта.