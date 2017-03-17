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К 2025 г. в Китае построят 136 новых аэропортов
Новости дня

К 2025 г. в Китае построят 136 новых аэропортов

17.03.2017 04:00

Пекин, 17 марта /ChinaPRO.ru/ – К 2025 г. в Китае построят 136 новых аэропортов. По планам Государственного комитета по делам развития и реформ и Главного управления гражданской авиации КНР, в стране будет создан комплекс авиатранспортных узлов международного и регионального значения с аэропортами, полностью отвечающими мировым стандартам.



К концу 2015 г. в Поднебесной действовало 207 гражданских аэропортов. В 2020 г. в стране будет насчитываться 260 таких объектов.

В 2015 г. китайские аэропорты обслужили 910 млн пассажиров. К 2020 г. аналогичный показатель составит 1,5 млрд человек, к 2025 г. – 2,2 млрд путешественников.

Объем внутренних авиаперевозок в 2015 г. вырос на 10,8%, на авиалиниях между Китаем и США – на 8-10%, между КНР и странами Европы – на 7-9%, а странами Азиатско-Тихоокеанского региона – на 2-4%.

Ранее сообщалось, что в ближайшие 20 лет Китай станет крупнейшим рынком гражданской авиации. К 2034 г. спрос на самолеты в стране достигнет 6020 единиц. Их суммарная стоимость составит $870 млрд. По количеству сданных в эксплуатацию самолетов и рыночной стоимости Китай займет более 16% мирового рынка.

Напомним, что в 2016 г. из государственного бюджета КНР на строительство новых аэропортовых комплексов выделено 77 млрд юаней ($11,9 млрд). Всего планировалось создать 11 новых аэропортов и модернизировать 52 действующих.

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