КНР заключила соглашения с Саудовской Аравией на $65 млрд

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17.03.2017 06:00

Пекин, 17 марта /ChinaPRO.ru/ – Между Китаем и Саудовской Аравией заключено 14 соглашений. Финансовый объем контрактов составляет примерно $65 млрд.

Соглашения предполагают реализацию примерно 35 крупных проектов, в том числе – в научно-технической сфере, инфраструктуре, энергетике, космосе и др.



Ранее сообщалось, что в прошлом году объем фактически использованного иностранного капитала в Поднебесной достиг 813,22 млрд юаней ($119,59 млрд). Это на 4,1% больше, чем в 2015 г. По итогам прошлого года, в стране было создано 27 900 предприятий с зарубежными инвестициями. Данный показатель вырос на 5% относительно уровня предыдущего года.



Напомним, что по итогам 2016 г., объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом достиг $170,11 млрд. Это на 44,1% больше, чем в 2015 г. В частности, за прошлый год прямые инвестиции китайских предприятий в страны Шелкового Пути составили $14,53 млрд.



С помощью капиталовложений из Поднебесной в 164 странах и регионах мира было создано 7961 предприятие.