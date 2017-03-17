В агропроекты на Дальнем Востоке РФ поступит $270 млн из Китая

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17.03.2017 08:00

Пекин, 17 марта /ChinaPRO.ru/ – Объем инвестиций китайских компаний в аграрные проекты на Дальнем Востоке России составит $270 млн, сообщило Министерство по развитию Дальнего Востока РФ.

В частности, одним из проектов стане строительство завода по глубокой переработке соевых бобов, выращенных в Приморском крае РФ. После реализации этих замыслов транзитный поток сельхозпродукции из России в Китай и обратно составит не менее 1,5 млн т грузов.



Ранее сообщалось, что крупнейший в Китае производитель продуктов China National Cereals, Oils and Food stuffs Corporation (COFCO) открывает филиал на Дальнем Востоке России. Китайская корпорация планирует выращивать и перерабатывать в российском Приморье соевые бобы, а также экспортировать из этого региона мясо и воду.



Китайская корпорация также имеет большой опыт управления гостиничным бизнесом, поэтому в Приморье могут появиться и совместные проекты по развитию сети отелей.



COFCO – одно из 49 крупнейших государственных предприятий КНР. Оно входит в Топ-500 рейтинга мировых компаний делового издания Fortune. COFCO открыла 336 филиалов и представительств в 140 странах, а штат корпорации превышает 60 000 сотрудников.



В состав группы COFCO входят пять компаний, зарегистрированных в Гонконге, и три компании, зарегистрированные в Китае.