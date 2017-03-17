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В Китае ежедневно регистрируются 12 000 новых предприятий
Новости дня

В Китае ежедневно регистрируются 12 000 новых предприятий

17.03.2017 12:00

Пекин, 17 марта /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-февраля 2017 г., в Китае продолжился быстрый рост регистрации новых предприятий. Каждый день в среднем регистрировались около 12 000 предприятий, сообщило Государственное статистическое управление КНР.



Ранее сообщалось, что к концу марта 2016 г. в Поднебесной насчитывалось приблизительно 55,03 млн индивидуальных промышленно-торговых хозяйств, 19,92 млн частных предприятий и 1,597 млн специализированных крестьянских кооперативов.

За январь-март прошлого года в стране зарегистрированы 1,06 млн новых предприятий. Это на 25,9% больше, чем за январь-март 2015 г.

Общий уставный капитал этих компаний достиг 8,4 трлн юаней. Данный показатель вырос на 72,9% относительно уровня января-марта прошлого года.

Примечательно, что к настоящему времени в Китае зарегистрировано в общей сложности 12,37 млн торговых марок. Страна остается мировым лидером по данному показателю.

Поднебесная также является мировым лидером по количеству ежегодных заявок на регистрацию торговых знаков. В 2016 г. в стране было подано 3,69 млн заявок. Это на 28% больше, чем в 2015 г.

Китайские власти намерены значительно снизить сборы за регистрацию торговых знаков и ужесточить борьбу с подделкой этих марок.

Начиная с 2002 г. страна является бессменным мировым лидером по количеству заявок на регистрацию товарных знаков.

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