В Китае снижаются цены на бензин и дизтопливо

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17.03.2017 15:00

Пекин, 17 марта /ChinaPRO.ru/ – В Китае второй раз с начала 2017 г. снижены цены на бензин и дизельное топливо. Как сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ КНР, сокращение составило 85 юаней за одну тонну.

С начала текущего года в Поднебесной пять раз пересматривали цены на нефтепродукты: два раза цены снижались, два раза повышались и один раз остались без изменений. В среднем тонна бензина и дизельного топлива подешевела на 35 юаней.



Ранее сообщалось, что с 26 января 2017 г. стоимость одной тонны бензина и дизельного топлива сократится на 70 юаней ($10,2). Изменение стоимости горючего вызвано падением мировых цен на нефть. Китай пересматривает стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке каждые 10 рабочих дней, учитывая тенденции роста или снижения цен на нефть на глобальном рынке.



В декабре 2016 г. в Поднебесной было проведено самое крупное повышение цен на бензин и дизельное топливо за год. Бензин подорожал на 435 юаней, а дизтопливо – на 420 юаней за тонну.



Это повышение цен на горючее стало девятым за прошлый год. Тонна бензина с начала 2016 г. подорожала в общей сложности на 915 юаней за тонну, а дизельного топлива – на 880 юаней.