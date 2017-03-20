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Китай впервые обнародовал индекс производства услуг
Новости дня

Китай впервые обнародовал индекс производства услуг

20.03.2017 04:00

Пекин, 20 марта /ChinaPRO.ru/ – Китайские власти впервые опубликовали индекс производства услуг в стране. По итогам января-февраля 2017 г., индекс вырос на 8,2% в годовом сопоставлении. Это на 0,1% больше, чем в декабре 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.



Индекс введен для измерения краткосрочных изменений в секторе услуг Поднебесной.

В первые два месяца текущего года больше всего выросли такие сферы услуг, как передача данных, программное обеспечение, информационные технологии, транспорт и курьерские услуги.

Ранее сообщалось, что в феврале 2017 г. в сфере услуг Китая индекс деловой активности (PMI) составил 54,2%. Это на 0,4% меньше, чем в январе текущего года. Данный показатель пять месяцев подряд держится выше 54%. Значение PMI выше 50% говорит о росте деловой активности, а ниже – о ее спаде.

По итогам февраля 2017 г., индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Китая составил 51,6%. Это на 0,3% больше, чем в январе текущего года.

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