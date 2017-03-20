Поднебесная сократила вложения в госдолг США

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20.03.2017 06:00

Пекин, 20 марта /ChinaPRO.ru/ – По итогам января 2017 г., Китай сократил вложения в долговые обязательства США на $7,3 млрд. По данным Министерства финансов США, за первый месяц текущего года китайский пакет гособлигаций США составил $1,0511 трлн.

В декабре 2016 г. КНР незначительно увеличила вложения в госдолг США.



Ранее сообщалось, что Китай на протяжении шести месяцев подряд сокращает объемы вложений в американские государственные облигации. Так, в октябре 2016 г. данный показатель снизился на $41,3 млрд – до $1,12 трлн, сообщило Министерство финансов США. Япония впервые с апреля 2015 г. вышла на первое место среди держателей гособлигаций США.



К началу ноября 2016 г. Центробанк США продал гособлигации на $403 млрд.



В сентябре 2016 г. Китай сократил объем закупки облигаций американского госзайма на $28,1 млрд. К началу октября текущего года общий объем купленных Поднебесной облигаций американского госзайма превысил $1,15 трлн.



К началу октября текущего года общий объем американских казначейских обязательств, находящихся у основных иностранных кредиторов США, превысил $6,15 трлн. Это несколько ниже, чем в августе 2016 г., когда данный показатель достигал $6,19 трлн.