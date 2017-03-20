Компания Sinosure застраховала инвестпроекты на $423,1 млрд

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20.03.2017 12:00

Пекин, 20 марта /ChinaPRO.ru/ – За 2013-2017 гг. китайская компания страхования экспортных кредитов Sinosure застраховала проекты договорной стоимостью $423,1 млрд. Речь идет о проектах, связанных с экспортом и инвестициями стран Шелкового Пути. Таковы данные компании.

За указанный период Sinosure выплатила страховые возмещения в объеме более $1,6 млрд.



Только за 2016 г. Sinosure застраховала 303 проекта, имеющих отношение к странам Шелкового Пути. Объем страховой суммы составил $113,31 млрд.



Всего за 2013-2017 гг. компания застраховала в общей сложности 1062 проекта в сферах транспорта, нефтяного оборудования, электрической инженерии, строительства, оборудования связи.



Ранее сообщалось, что с 2013 г. по настоящее время объем китайских инвестиций в экономику стран Шелкового Пути превысил $50 млрд.Китайская инициатива о строительстве "Пояса и пути" получила поддержку более ста стран и международных организаций.



В рамках инициативы Китай заключил 50 межправительственных соглашений о сотрудничестве. Благодаря созданию "Пояса и пути" будет образована единая торговая инфраструктура, соединяющая страны Азии, Европы и Африки вдоль древнего Шелкового Пути.