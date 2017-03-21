В 2017 г. в Китай через Алашанькоу поступят 1000 автомобилей

Новости дня

21.03.2017 04:00

Пекин, 21 марта /ChinaPRO.ru/ – В 2017 г. в Китай из России, Германии, ОАЭ и других стран поступят более 1000 автомобилей. Поставки будут осуществляться через крупнейший в стране сухопутный пограничный контрольно-пропускной пункт (КПП) Алашанькоу, сообщила администрация этого пункта.

К началу марта текущего года через КПП Алашанькоу в КНР из России по железной дороге прибыло 120 внедорожников "Лада". Всего за январь-февраль 2017 г. через КПП Алашанькоу в Поднебесную было ввезено 138 готовых автомобилей.



В сентябре 2016 г. на КПП Алашанькоу стартовал эксперимент по параллельному импорту автомобилей. Сейчас в комплексной бондовой зоне Алашанькоу зарегистрировано 13 предприятий, занимающихся ввозом готовых автомашин из-за рубежа.



КПП Алашанькоу расположен на северо-западе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, вблизи казахстанского пункта пропуска Достык. Через пункт пропуска Алашанькоу пролегает транспортный коридор международных грузоперевозок.



Ранее сообщалось, что в январе 2017 г. рост продаж автомобилей в Китае замедлился. И это вызвано новогодними каникулами, а также снижением налоговых скидок. За первый месяц текущего года в стране продано 2,52 млн автомобилей. Это на 0,2% больше, чем годом ранее. В декабре 2016 г. прирост составлял 9,5%.



За январь 2017 г. в Поднебесной выпущено 2,37 млн автомобилей. Данный показатель сократился на 3,9% в годовом сопоставлении.



Примечательно, что в 2017 г. налог на покупку малолитражных автомобилей в стране вырос до 7,5%, а в 2018 г. он составит 10%.