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Новое коммерческое жилье подешевело в 12 из 70 городов Китая
Новости дня

Новое коммерческое жилье подешевело в 12 из 70 городов Китая

21.03.2017 08:00

Пекин, 21 марта /ChinaPRO.ru/ – В феврале 2017 г. в половине из 70 крупных и средних городов Китая зарегистрирован спад или незначительный рост – менее 0,5% – цен на новое коммерческое жилье. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.



За второй месяц текущего года цены на новое коммерческое жилье в 12 китайских городах снизились относительно уровня января 2017 г. В двух городах показатель остался на январском уровне, а рост цен произошел в 56 городах страны.

Ранее сообщалось, что за январь-февраль 2017 г. объем продажи жилой недвижимости в КНР составил в финансовом выражении 912,1 млрд юаней ($132 млрд). Это на 22,7% больше, чем за январь-февраль 2016 г.

В декабре прошлого года темпы роста продажи жилья в Поднебесной составили 16,8%. За январь-февраль 2016 г. аналогичный показатель достигал 49,2% в годовом сопоставлении.

Совокупная площадь домов, строительство которых было начато в январе-феврале текущего года, составляет 172,4 млн кв. м. Она увеличилась на 10,4% относительно уровня января-февраля прошлого года.

По итогам января-февраля 2017 г., инвестиции в сектор недвижимости Китая достигли 986,4 млрд юаней ($145 млрд). Это на 8,9% больше по сравнению с аналогичным показателем 2016 г.

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