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Объем морской промышленности Поднебесной превысил $1,02 трлн
Новости дня

Объем морской промышленности Поднебесной превысил $1,02 трлн

21.03.2017 12:00

Пекин, 21 марта /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. общий объем морской промышленности Китая превысил в 7,05 трлн юаней ($1,02 трлн). Это на 6,8% больше, чем в 2015 г., сообщило Государственное океанологическое управление КНР.



На сектор морской промышленности приходится 9,5% внутреннего валового продукта (ВВП) Поднебесной.

Особо стремительно в прошлом году росли секторы морской биофармацевтики, приморского туризма, использования морской воды, морской энергетики и рыболовства.

Напомним, что в 2015 г. объем валовой продукции морской отрасли Китая превысил 6,46 трлн юаней ($978 млрд). На данный показатель приходилось 9,4% внутреннего валового продукта (ВВП) страны.

Рост морской отрасли в 2015 г. составил 7% относительно уровня 2014 г. В частности, морской туризм увеличился на 11,4% – до более чем 1,08 трлн юаней. Добавленная стоимость рыбных промыслов выросла на 2,75% – до 435,2 млрд юаней. А морская биофармацевтика поднялась на 16,3% – до 30,2 млрд юаней.

Китайские судостроительные компании заняли 50% мирового профильного рынка. Китайское судостроение вышло на первое место в мире, обогнав Японию и Южную Корею.

По итогам последних пяти лет, объем валовой продукции морской промышленности Китая увеличивался в среднем на 8,1% ежегодно. В морском хозяйстве страны занято более 35 млн человек.

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