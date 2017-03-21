Объем операций через платежную систему КНР превысил 5,11 квдрлн юаней

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21.03.2017 15:00

Пекин, 21 марта /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. через платежную систему КНР было проведено более 59,28 млрд безналичных платежей. Финансовый объем этих операций превысил 5,11 квдрлн юаней. Это в 69 раз больше, чем внутренний валовой продукт (ВВП) Китая, сообщил Народный банк Китая.

Из указанного объема 25,71 млрд операций составляли мобильные платежи. Это на 85,8% больше, чем в 2015 г. По этим операция проходили средства в сумме 157,55 трлн юаней с приростом на 45,6% в годовом сопоставлении.



За прошлый год по банковским картам в Поднебесной совершено более 115,47 млрд операций с увеличением на 35,5% относительно уровня 2015 г. Объем средств в указанных платежах достиг 741,81 трлн юаней с приростом на 10,75%.



К концу прошлого года в Китае использовалось свыше 6,12 млрд банковских карт. Это на 12,54% больше, чем годом ранее. В среднем каждый житель страны владеет 4,47 банковской карты. Данный показатель вырос на 11,83% относительно уровня 2015 г.