Выросло потребление электроэнергии в Поднебесной

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22.03.2017 04:00

Пекин, 22 марта /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-февраля 2017 г., объем потребления электроэнергии в Китае достиг 935,6 млрд кВт-ч. Это на 6,3% больше, чем за январь-февраль 2016 г., сообщило Государственное управление по делам энергетики КНР.

В частности, за первые два месяца текущего года объем энергопотребления в сельском хозяйстве Поднебесной вырос на 12% в годовом сопоставлении, в промышленности – на 6,7%, в сфере услуг – на 7,3%.



Только за февраль 2017 г. энергопотребление в стране составило 448,8 млрд кВт-ч. Данный показатель увеличился на 17,2% относительно уровня февраля 2016 г.



За прошлый год потребление энергии в Китае увеличилось на 5% в годовом сопоставлении и составило 5,9 трлн кВт-ч. Рост происходил в основном за счет возросшего потребления в секторе услуг.



Как ожидается, объем энергопотребления в стране к концу текущего года увеличится на 3%. Рост данного показателя замедляется из-за низких темпов увеличения экономического роста.



В 2016 г. объем потребления электроэнергии в сельском хозяйстве Поднебесной составил 107,5 млрд кВт-ч с приростом на 5,3% в годовом сопоставлении. В китайской промышленности потребовалось более 4,21 трлн кВт-ч с увеличением на 2,9%, а в сфере услуг – 796,1 млрд кВт-ч с приростом на 11,2%. Население страны использовало в 2016 г. для бытовых нужд 805,4 млрд кВт-ч электроэнергии. Это на 10,8% больше, чем годом ранее.



По итогам прошлого года, в КНР введены в эксплуатацию новые электростанции общей мощностью 120,61 млн кВт. Так, мощность всех новых гидроэлектростанций составила 11,74 млн кВт, а теплоэлектростанций – 48,36 млн кВт.