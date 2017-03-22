В Китае увеличились пассажирские авиаперевозки

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22.03.2017 06:00

Пекин, 22 марта /ChinaPRO.ru/ – По итогам января 2017 г., в Китае значительно выросли пассажирские авиаперевозки. По данным Главного управления гражданской авиации КНР, за первый месяц текущего года данный показатель достиг 43,9 млн человек. Это на 17,6% больше, чем в январе 2016 г.

В частности, перелеты внутри Поднебесной совершило 38,96 млн пассажиров. Это на 17,4% больше, чем годом ранее. По международным направления было перевезено 4,97 млн авиапассажиров с приростом на 19,1% в годовом сопоставлении.



За первый месяц текущего года объем грузовых авиаперевозок составил 565 000 т. Он снизился на 3,8% относительно уровня января прошлого года. При этом объем грузовых и почтовых авиаперевозок внутри Китая сократился на 5,6% и составил 409 000 т. На международных линиях показатель вырос на 0,9% – до 156 000 т.



Ранее сообщалось, что к концу 2015 г. в Поднебесной действовало 207 гражданских аэропортов, которые обслужили 910 млн пассажиров. Объем внутренних авиаперевозок в 2015 г. вырос на 10,8%, на авиалиниях между Китаем и США – на 8-10%, между КНР и странами Европы – на 7-9%, а странами Азиатско-Тихоокеанского региона – на 2-4%.



В ближайшие 20 лет Китай станет крупнейшим рынком гражданской авиации. К 2034 г. спрос на самолеты в стране достигнет 6020 единиц. Их суммарная стоимость составит $870 млрд. По количеству сданных в эксплуатацию самолетов и рыночной стоимости Китай займет более 16% мирового рынка.