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В Пекине – больше всего штаб-квартир крупнейших корпораций
Новости дня

В Пекине – больше всего штаб-квартир крупнейших корпораций

22.03.2017 08:00

Пекин, 22 марта /ChinaPRO.ru/ – В китайской столице расположены 58 штаб-квартир корпораций, входящих в перечень 500 крупнейших предприятий мира. Па данному показателю мегаполис на протяжении четырех лет занимает первое место среди всех городов мира, сообщил Комитет по делам коммерции Пекина.



Седьмая часть штаб-квартир принадлежит иностранным компаниям. Пятая часть приходится на инновационные научно-технические фирмы. Примерно 25% – это штаб-квартиры финансовых и информационных предприятий.

В китайской столице базируется 161 региональная штаб-квартира транснациональных компаний, в том числе – 67 штаб-квартир зарубежных корпораций, входящих в Топ-500 крупнейших предприятий мира.

Ранее сообщалось, что за январь-февраль 2017 г. в Китае созданы 3860 предприятий с участием иностранных инвестиций. Это на 13,7% больше, чем за январь-февраль 2016 г.

В частности, только за февраль текущего года в Поднебесной появилось 1850 новых предприятий с вливаниями зарубежного капитала. Данный показатель вырос на 33,3% в годовом сопоставлении. На эти цели было потрачено 58,59 млрд юаней иностранных инвестиций с приростом на 9,2% относительно аналогичного показателя прошлого года.

За первые два месяца 2017 г. суммарный объем фактически использованных зарубежных капиталов сократился на 2,3% и составил 138,68 млрд юаней.

Больше всего инвестиций направлено в производственный сектор и сферу услуг.

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